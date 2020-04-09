«Артек» отменил смены до начала лета

Международный детский центр «Артек» отменил смены до 1 июня.

Как уже сообщал «Новый День», первоначально была отменена смена, которая должна была начаться 2 апреля и завершиться 23 апреля. Сегодня руководство МДЦ уведомило о закрытии «Артека» до 1 июня.

Напомним, МДЦ может одновременно принимать до 5 тысяч детей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.04.20

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