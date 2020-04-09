В Севастополе выявлен новый случай коронавируса

В Севастополе выявлен новый случай коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина отправился в Москву на лечение, когда в столице уже ввели режим самоизоляции. Вернулся он 1 апреля, а через пару дней заболел. Его состояние постепенно ухудшалось и 7 апреля его госпитализировали.

Первичный анализ дал положительный результат. Как контактных госпитализировали еще трех человек – двух сопровождавших заболевшего в Москву и одного летевшего с ним в самолете. У одного из них подозревают пневмонию.

Севастополь, Илья Пелехов

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