В Крыму на карантин по коронавирусу закрывают вторую больницу

Севастопольская городская больница №3 имени Даши Севастопольской, у одного из пациентов которой был получен первичный положительный анализ на коронавирус, закрывается на карантин.

Как уже сообщал «Новый День», горожанин слетал в Москву на лечение, когда в столице уже был введен режим самоизоляции. Его сопровождали два человека. Вернулись севастопольцы 1 апреля, а через несколько дней инициатор поездки в Москву почувствовал себя плохо.

7 апреля его госпитализировали с симптомами ОРВИ в горбольницу №3 и сделали тест на коронавирус, результат оказался положительным. У одного из сопровождавших его в Москву подозревают пневмонию.

Больницу перевели в режим обсерватора, территория оцеплена Росгвардией. У пациентов, которые находились в одном отделении с заболевшим, врачей и медперсонала взяты анализы. Определяется круг контактных лиц.

Напомним, вчера на карантин закрыли больницу в Армянске (Республика Крым).

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 09.04.20

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