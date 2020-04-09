В Крыму обвинение во взяточничестве предъявили двум сотрудникам Госстройнадзора

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении заведующего и главного консультанта одного из отделов Службы государственного строительного надзора по РК. Чиновникам предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, сотрудники Госстрой надзора потребовали взятку от представителя по доверенности одной из фирм за общее покровительство при осуществлении строительного надзора за жилым комплексом «Евпатория». Они хотели получать не менее 240 тысяч рублей каждые полгода на протяжении 5 лет, то есть на период строительства объекта. А для перечисления средств они предоставили расчетный счет, открытый в банке на подконтрольную им организацию.

После того как первая сумма была заплачена предпринимателем, сотрудники стройнадзора были задержаны представителями ОЭБиПК УМВД по городу Симферополю.

По ходатайству следствия судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.04.20

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