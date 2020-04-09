Бывшего и действующего топ-менеджеров ГУП «Крымэнерго» отправили под стражу

Бывший и действующий топ-менеджеры ГУП «Крымэнерго» проведут в СИЗО не менее двух месяцев. Соответствующее решение принял сегодня Киевский районный суд Симферополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 5 апреля сотрудники ФСБ задержали заместителя генерального директора – руководителя аппарата ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия при получении 300 тысяч рублей от представителя предпринимателя. За эти деньги они должны были помочь в ускоренном получении технических условий и заключении договора на присоединение к электросетям «Крымэнерго».

Мужчин обвинили в совершении преступлений по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

До 6 июня 2020 года оба будут находится под стражей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.04.20

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