В Крыму завершено расследование трагедии с рейсовым автобусом, случившейся ровно год назад

В Крыму предстанут перед судом три фигуранта уголовного дела о ДТП с рейсовым автобусом.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, завершено расследование уголовных дел по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого шесть пассажиров рейсового автобуса получили травмы и двое погибли.

Авария произошла 10 апреля 2019 года: водитель выполнял на пассажирском автобусе «БОГДАН» рейс по маршруту село Яковенково – город Керчь и обратно. Двигаясь по направлению к Керчи, в районе поворота на село Костырино Ленинского района, у автобуса отказала тормозная система, водитель не справился с управлением, пересек встречную полосу и съехал в кювет.

Позже выяснилось, что неисправности, приведшие к трагедии, образовались задолго до происшествия.

Следствием установлено, что старший мастер предприятия в ходе техосмотров автобуса не устранил данные нарушения, в результате чего технически неисправный транспорт был выпущен на линию. Контролером, ответственным за техническое состояние транспортных средств, выпускаемых на линии и при возврате их с рейсов, также не были выявлены и устранены данные неисправности.

В итоге, водитель пассажирского автобуса обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей и смерть двух лиц (ч.5 ст.264 УК РФ);

старший мастер предприятия обвиняется в недоброкачественном ремонте автобуса и выпуске в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей и смерть двух лиц (ч. 3 ст. 266 УК РФ);

контролер технического состояния автомобилей обвиняется в выпуске в эксплуатацию технически неисправного автобуса, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей и смерть двух лиц (ч. 3 ст. 266 УК РФ).

Материалы с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суды для дальнейшего рассмотрения по существу.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.04.20

Жители подконтрольного Киеву Донбасса не видят в России врага и готовы биться за русские школы. / Бывшего и действующего топ-менеджеров ГУП «Крымэнерго» отправили под стражу. / В Крыму на карантин по коронавирусу закрывают вторую больницу. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»