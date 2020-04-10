Крымские отели просят разрешения у властей не возвращать внесенные туристами авансы

Крымские отели отказываются возвращать авансы, внесенные за отменные в связи с коронавирусом брони. Аналогичная ситуация отмечается по всей стране.

Как уже сообщал «Новый День», по распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, объекты санаторно-курортной и туристической сферы до 1 июня не должны бронировать места и селить постояльцев. В результате сотни тысяч броней оказались аннулированы, но возвращать за них деньги объекты размещения не спешат.

На депозитах, по данным Ассоциации туроператоров России, оказались заморожены миллиарды рублей.

Как правило, туристам предлагают передвинуть туры на более поздний срок, но некоторые умудряются требовать за это доплату, мотивируя тем, что лето и даже осень – это более высокий сезон, чем весна, следовательно, и путевки должны быть дороже. Другие пытаются взимать штрафы за отмену брони, заявляя, что ни форс-мажор, ни режим ЧС официально не объявлены.

А поскольку туристы начали массово обращаться в суды, требуя свои деньги, крымские отельеры призвали на помощь власти республики и попросили нормативно закрепить за ними право заморозить внесенные авансы. Мотивация: отелям и другим курортным объектам нужно платить зарплату персоналу и оплачивать коммунальные услуги, а также готовить объекты к сезону, а других средств, кроме замороженных, у них нет.

Власти РК пообещали рассмотреть вопрос в ближайшее время.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.04.20

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