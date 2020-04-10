Коронавирус подтвердился еще у двух жителей Крыма, инфекцию могли завезти в Старый Крым и Феодосию

Коронавирус подтвержден еще у двух жителей Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Керчи отдыхали в Таиланде с 8 по 28 марта. Обратно летели через Москву. Вернувшись домой, находились в режиме изоляции под ежедневным медицинским наблюдением. Проявления клинических симптомов заболевания не было. Инфекцию удалось выявить только по результатам повторных анализов. Вместе с ними госпитализирован 96-летний член семьи.

Сейчас разыскиваются попутчики керчан, которые ехали с ними из аэропорта Симферополь в темно-синей машине (ориентировочное время выезда 11:00). Водителя автомобиля, мужчину, вышедшего на автостанции «Старый Крым» и женщину с котом, вышедшую в Феодосии, просят срочно позвонить на горячие линии Роспотребнадзора и минздрава РК – опасность заражения велика.

В целом, в РК на сегодняшний день зарегистрировано 28 случаев новой коронавирусной инфекции. 20 из них завозные, 8 случаев местные – из трех семейных очагов. 12 человек выздоровели.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.04.20

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