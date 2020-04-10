В Крыму начинут штрафовать за нарушение режима самоизоляции – касается всех

В Крыму начинают штрафовать за нарушение режима самоизоляции. Речь не только о тех, кто должен выдержать жесткий карантин в течение 14 дней после прибытия в регион, но и обо всех крымчанах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня Госсовет РК на внеочередной сессии утвердит необходимую нормативную базу. Согласно проекту вынесенного на сессию закона, за необоснованное нахождение на улице граждан будут первый раз штрафовать на 4 тысячи рублей, при повторных нарушениях – на 5 тысяч. Штраф в размере 5 тысяч предусмотрен для тех, кто будет передвигаться в автомобиле.

Должностные лица за нарушение режима самоизоляции буду платить 30 – 40 тысяч рублей, при рецидиве – до 50 тысяч; для юрлиц первичный штраф составит 200 – 300 тысяч, повторные – до 500 тысяч.

Меры ужесточены в связи массовыми нарушениями режима самоизоляции: на дорогах в городах образуются пробки, в общественных местах много детей без взрослых и пенсионеров.

При этом отмечается рост числа въезжающих в Крым: в аэропорту Симферополя зафиксировано увеличение пассажиропотока из Казахстана и Белоруссии, через Крымский мост за сутки на полуостров въехало 1 тысяча 859 автомобилей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.04.20

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