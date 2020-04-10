Стационар севастопольской больницы для больных пневмонией переведен в режим обсерватора из-за пациента с коронавирусом

Стационар севастопольской городской больницы № 1 на улице Надеждинцев переведен в режим обсерватора.
Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве Севастополя, учреждение было определено для госпитализации больных пневмонией, не ездивших за границу и не контактировавших с приехавшими из-за рубежа.
7 апреля в больницу госпитализировали севастопольца, вернувшегося из Москвы. Первичный анализ нового пациента дал положительный результат. Поэтому с 9 апреля организация работает в режиме обсерватора. Сейчас в стационаре находятся 109 человек – 57 сотрудников и 52 пациента.
Официального подтверждения севастопольца с пневмонией и его пожилого родственника, у которого тоже получен первичный положительный анализ, пока нет.
По официальным данным, на сегодняшний день в Севастополе в стационаре инфекционной больницы лечатся два человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в инфекционной больнице находятся 18 человек. Под наблюдением по месту жительства – 659.
Севастополь, Илья Пелехов
Севастополь. Другие новости 10.04.20
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