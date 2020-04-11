Ситуация ухудшается: в Крыму растет число заболевших коронавирусом и пневмонией

В Крыму подтвержден новый случай коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инфицированный – член семьи врача, заболевшего в Ялте. Его госпитализировали как близкий контакт еще в конце марта. Никаких признаков заболевания не было, два теста дали отрицательный результат. И только третий показал наличие вируса и был подтвержден специализированной лабораторий.

Власти отмечают, что ситуация в РК ухудшается: из 28 заболевших в РК 9 зафиксированы на текущей неделе.

При этом отмечается резкий рост заболеваемости ОРВИ: число обратившихся к медикам со средними и тяжелыми проявлениями инфекции за сутки увеличилось на 300 человек, с признаками пневмонии – на 40 человек, госпитализировано в связи с пневмонией на 30 человек больше.

Симферополь, Лиана Макоба

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