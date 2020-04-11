В Крыму четверо детей получили ожоги, играя с бензином

В Крыму четверо детей получили ожоги, играя с канистрой бензина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в Сакском районе. Троих пришлось с помощью санавиации срочно госпитализировать в Симферополь. У одного ожога 34% тела, у двух – ожоги дыхательных путей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.04.20

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