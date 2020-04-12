Занимались самолечением: в Крыму подтверждены еще два случая коронавируса

В Крыму подтверждены еще два случая коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый из заболевших – 85-летний житель Керчи – является членом семьи вернувшегося из-за границы и инфицированного крымчанина. Всю семью, включая пенсионера, госпитализировали еще 27 марта. Все это время за ним наблюдали медики, предыдущие анализы давали отрицательный результат. Поскольку мужчина уже две недели находится в инфекционной больнице, передать инфекцию дальше он не мог.

А вот в Симферополе сложилась другая ситуация. 28 марта в семью 50-летнего крымчанина вернулся из Москвы сын-студент. Парень болел еще до перелета, дома его лечили как от обычного ОРВИ, к медикам не обращались. Отец студента работает в ООО «Инженертрест» – компания не работала с 30 марта по 5 апреля, но потом получила разрешение на деятельность. 6 апреля мужчина вышел на работу, а 7-го заболел.

Вместе с заболевшим работали 5 человек, у одного из них и его жены проявились симптомы ОРВИ, их госпитализировали в одну из больниц Симферополя. Остальные четверо контактных сотрудников направлены в обсерватор в Евпатории.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.04.20

Ситуация ухудшается: в Крыму растет число заболевших коронавирусом и пневмонией. / В Крыму четверо детей получили ожоги, играя с бензином. / «Верёвка и мыло» – украинский чемпион по боксу предложил повеситься киевским декоммунизаторам. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»