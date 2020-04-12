Скрыл поездку в Москву: в Крыму подтвержден новый случай заболевания коронавирусом

В Крыму подтвержден 32-ой случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина ездил в командировку в Москву, вернулся 28 марта. Через некоторое время у него появились симптомы ОРВИ, но крымчанин не сообщил медикам, что был за пределами региона.

Первый круг контактов составляет 14 человек, всех этих людей отправили в обсерватор.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.04.20

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