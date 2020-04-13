Ситуация по коронавирусу в Крыму осложняется с каждым днем: все больше медиков выпадают из процесса профилактики и лечения.
Как уже сообщал «Новый День», накануне был подтвержден диагноз у мужчины, в конце марта побывавшего в Москве и скрывшего этот факт при обращении за медицинской помощью.
При этом мужчина заболел на 6 день после возвращения, а к врачам обратился только 8-го. 11 апреля его госпитализировали с подозрением на пневмонию, и только после этого выяснилось, что у него коронавирус.
За прошедшее время мужчина мог заразить 64 человека. 15 контактировавших с ним уже находятся в обсерваторе. 8 из них – медики. 27 человек изолированы на дому и еще 22 человека – члены семей медиков.
Кроме того, в обсерватор отправлены 12 сотрудников психоневрологического интерната в Красногвардейском, так как выяснилось, что одна из сотрудниц является женой напарника зараженного. В диспансере находятся более 300 пациентов, многие из которых пожилого возраста.
Мужчину привлекут к ответственности за сокрытие информации и увеличение группы риска по коронавирусу.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 13.04.20
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