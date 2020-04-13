Карантин парадоксальным образом повлиял на сексуальное поведение украинцев

Вынужденное затворничество во время эпидемии коронавируса побудило лишь 8 процентов украинцев чаще предаваться любви.

В то же время, 17% респондентов заявили, что утратили интерес к сексу на домашнем карантине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такие данные исследования опубликовал украинский интернет-проект Rubikon.

При этом, «намного чаще обычного» принялись заниматься сексом лишь 3% украинцев. «Значительно сократили» время половой жизни 9% опрошенных.

35% респондентов признались, что карантин никак не повлиял на частоту половых актов – всё осталось по-прежнему.

Вместе с тем, 40% украинцев отказались посвящать исследователей в тайны своей сексуальной жизни.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.04.20

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