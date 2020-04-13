В Севастополе из-за коронавируса закрыли вторую больницу

В Севастополе подтвержден еще один случай коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщину доставили в городскую больницу №4 с осложнением ОРВИ. А тесты на новую инфекцию оказались положительными.

И теперь больница переведена в режим обсервации, все больные, находившиеся в отделении вместе с зараженной, переведены в городскую инфекционную больницу, а медперсонал – 20 человек – изолированы.

Отмтием, это уже вторая больница Севастополя, вынужденно остановившая работу из-за коронавируса: в конце прошлой недели аналогичная ситуация произошла в больнице №3 имени Даши Севастопольской.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 13.04.20

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