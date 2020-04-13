Власти Севастополя от отчаяния решили пойти на крайние меры и переплюнуть Москву

Власти Севастополя, отчаявшись разогнать горожан по домам, решили сразу же пойти на крайние меры. И даже опередить Москву.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня президент РФ Владимир Путин раскритиковал работу по профилактике коронавируса в регионах. Он отметил, что значительный рост заболеваемости в некоторых регионах – это результат разгильдяйства. И если регионы не успеют подготовиться к пику заболеваемости, то это будет рассматриваться как преступная халатность «со всеми вытекающими последствиями».

ВРИО губернатора Севастополя Михаил Развожаев, где с начала пандемии подтверждено 7 случаев коронавируса, а индекс самоизоляции населения сегодня днем составил 2,8 балла из 5, решил, по всей видимости, не рисковать и сразу же ввести все ограничения, какие возможно.

Во-первых, с 14 апреля в городе вводятся новые пропуска. «Новый День» уже рассказывал, какие проблемы возникли с выдачей бумажных пропусков. И когда все они, наконец, были выданы, принято решение ввести электронные документы. Опыт решили перенять в Москве, но при этом ввести в практику QR-коды раньше, чем в столице, где электронные пропуска начнут действовать только с 15 апреля.

Как быть с уже полученными бумажными пропусками, до конца не ясно: одни говорят, что их придется заменить на электронные, другие – что менять ничего не надо, разве что по желанию.

Во-вторых, без спецпропуска покинуть Севастополь отныне не удастся: «Если нет пропуска на работу, и человек живет в Севастополе, и он не следует в командировку – никаких командировочных документов у него нет, таким гражданам будет предписываться возвращаться домой и не нарушать режим самоизоляции с вручением соответствующего определения о нарушении режима самоизоляции», – заявил Развожаев.

В-третьих, право составлять протоколы о нарушениях самоизоляции градоначальник даст не только полиции, Росгвардии и МЧС, как это предусмотрено распоряжением федерального правительства, но вообще всем надзорным ведомствам, включая Севприроднадзор и Стройнадзор.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 13.04.20

В Севастополе из-за коронавируса закрыли вторую больницу. / Карантин парадоксальным образом повлиял на сексуальное поведение украинцев. / Лукашенко столкнулся с колоссальным «перепроизводством» белорусских креветок и авокадо. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»