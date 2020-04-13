Зеленский к полуночи отреагировал на пожары в Чернобыльской зоне

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал к концу дня 13 апреля на продолжающиеся десятые сутки пожары в Чернобыльской зоне.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», свой комментарий он оставил на странице в Фейсбуке.
Судя по словам президента, он не владеет полной информацией о стихийном бедствии.
«Внимательно слежу за ситуацией в Чернобыльской зоне. Знаю, что пожарные делают всё возможное. Я благодарен им за мужество.
Завтра заслушаю информацию от главы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечёткина относительно пожаров.
Выводы не заставят себя ждать. Общество должно знать правду и быть в безопасности», – написал Зеленский.
Между тем, украинские СМИ и очевидцы сообщают, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС уже сгорели дотла 12 заброшенных деревень, а пожары подобрались к хранилищам ядерных отходов в Припяти.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 13.04.20
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