В Крыму резко изменится погода

В Крыму объявлено штормовое предупреждение: 15 апреля ожидается резкое изменение погоды.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, после продолжительно сухой погоды холодный фронт принесет на полуостров дожди, местами сильные. Дневные температуры воздуха понизятся на 8-10 градусов и составят +8…+13. Все это будет сопровождаться сильный северо-западным ветром, скорость которого будет достигать 22 м/с.

«В данных условиях высока вероятность возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций, возможны происшествия в акватории Черного и Азовского морей. Также возможны частичные подтопления приусадебных участков и жилых домов», – напомнили в ведомстве.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.04.20

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