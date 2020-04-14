Обсерватор строгого режима: изолированные в севастопольской больнице №3 сравнивают условия пребывания с колонией

Врачи и пациенты, находящиеся в обсервации в севастопольской больнице №3, сравнивают условия пребывания в ней с колонией строго режима.

Как уже сообщал «Новый День», 7 апреля с симптомами ОРВИ в учреждение привезли мужчину, за 10 дней до этого вернувшегося из Москвы. У пациента обнаружили коронавирус, его перевезли в инфекционную лечебницу, а больницу №3 перевели в режим обсерватора, оставив в ней на 14-древный карантин врачей и пациентов.

И теперь изолированные грозятся устроить акцию протеста, требуя сменить им «меру пресечения».

«Люди, которые были в контакте непосредственно с этим человеком – его соседи по подъезду, те, кто с ним летел, – их всех держат на домашней самоизоляции. Смена, которая работала, когда он поступил, тоже находится дома. Почему мы, которые с ним не контактировали и не видели его, долдны проходить изоляцию по этому адресу?» – возмущаются севастопольцы, настаивая на том, что их должны отпустить на самоизоляцию по домам.

Ситуация осложняется ужасными бытовыми условиями, в которых оказались люди:

уборная – одна на более чем 60 человек, душ и раковины отсутствуют.

«О каких мерах предосторожности вы говорите, если мы не можем помыть руки? Туалет один на два этажа – на 64 человека, это так мы предупреждаем инфекцию? Вы сидите в своих кабинетах, у вас есть все условия», – отмечают пациенты, разговаривая по телефону с представителем горздрава. Чиновник в ответ монотонно просит успокоится и не накалять обстановку: «Ничего еще пока не случилось», – считает он.

Поведение чиновников только подливает масла в огонь: «Заставляют подписывать бумаги: предписание, которое даже прочитать не дают, – утверждают горожане, сообщив, что к ним приезжали два сотрудника «Роспотребнадзора». – Почему они вступают в контакт с нами и потом поедут домой? А мы – не контактировавшие с пациентом, должны быть здесь?»

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 14.04.20

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