Плюс один: в Севастополе продолжается рост заболеваемости коронавирусом

В Севастополе продолжается рост заболеваемости коронавирусом: подтвержден еще один случай.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заражение, скорее всего, произошло в семье. Ситуация для Крыма стандартная: мужчина вернулся из Москвы, ни Роспотребнадзор, ни департамент здравоохранения об этом не уведомил, в режим самоизоляции не ушел. В итоге заразил пожилую мать. Женщина госпитализирована.

У самого мужчины анализ пока не подтвержден. Тем не менее он и еще 5 человек, близко контактировавшие с заболевшей, будут помещены в инфекционную больницу. Еще десять человек отправлены в режим домашней самоизоляции.

Всего в городе с начала эпидемии подтверждено 8 случаев коронавирусной инфекции нового типа.

Напомним, с сегодняшнего дня передвигаться по Севастополю можно только при наличии спецпропуска (в бумажном или электронном виде).

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 14.04.20

Около 40% украинцев заявляют, что им не на что питаться. / «Запрещено жить не по прописке?!» Непродуманное решение властей Крыма вызвало панику. / Госдума разрешила регионам не брать с туристов курортный сбор. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»