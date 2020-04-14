Крымчане требуют прекратить пиар депутатов и единороссов на коронавирусе

Крымчане требуют прекратить пиар депутатов и партии власти на коронавирусе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», претензия, в первую очередь, относится к спикеру Госсовета и по совместительству секретаря КРО партии «Единая Россия» Владимиру Константинову. Складывается впечатление, что он ежедневно присутствует на заседании оперативного штаба по профилактике и борьбе с коронавирусом только для саморекламы: если нам первых заседаниях он еще озвучивал какие-то проблемы, то в последнее время Константинов только и делает, что отчитывается о «добрых делах» единороссов.

Сегодня и вовсе решил перечислить, сколько масок, перчаток или продуктовых наборов каждый депутат передал народу. Что сделали эти депутаты во главе с ним самим, чтобы никто из крымчан не нуждался в бесплатном пайке и мог свободно и по адекватной цене приобрести средства индивидуальной защиты в аптеках, Константинов предпочитает не упоминать. Зато пообещал, что с завтрашнего дня начнет подробно рассказывать о подвигах депутатов- единоросов в регионах.

Но, судя по всему, крымчане слушать этого не хотят: требование прекратить пиар-акции от депутатов разных уровней появилось сегодня под видео с заседания штаба на страницах главы РК Сергея Аксенова в соцсетях. «Их энергию нужно переключить на более серьезные дела, – пишут комментаторы. – То, что было сейчас озвучено, смешно».

«Может, справедливости ради перечислить фамилии всех волонтеров, которые носят продукты? Или у нас только депутаты и «важные» предприниматели заслуживают уважения?!»

Но больше всего крымчан возмущает то, что депутаты подвергают опасности ветеранов.

Скриншот группы «Доска Позора Чиновников Крыма» (Fb)

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