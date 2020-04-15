В Крыму подтверждены новые случая коронавируса, один из заболевших гулял по полуострову почти 3 недели

В Крыму подтверждены еще два случая коронавируса, общее число заболевших увеличилось до 34 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один заболевший – житель Раздольненского района, находившийся на лечении в Московском НИИ травматологии и хирургии. 6 апреля он вернулся в Крым и булл передан под медицинское наблюдение в районную больницу. При этом находился дома и ходил в больницу на перевязки.

По словам главы крымского управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, контакты были строго ограничены: 2 члена семьи госпитализированы в евпаторийский обсерватор, 4 медиков, занимавшиеся больным до госпитализации находятся под наблюдением дома.

Второй случай заболевания выявлен в Ялте. По словам Пеньковской жители Москвы – 6 человек, включая 2 детей, – прибыли в Крым в конце марте. 11 апреля одна из них обратилась в городскую инфекционную больницу с признаками ОРВИ, но от госпитализации отказалась. Тест на коронавирус дал положительный результат. Верификация коронавирус подтвердила. Женщина госпитализирована.

Остальных членов семьи хотели поместить в обсерватор, но они отказались. Готовится принудительная госпитализация.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.04.20

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