В Крыму на период пасхальных праздников закрыли все православные храмы

В Крыму в преддверии Пасхи закрыли все православные храмы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», с сегодняшнего дня и по 19 апреля включительно по решению Крымской патриархии ограничено посещение всех культовых учреждений.
Запрет не распространяется на священников, которые будут проводить богослужения. Праздничные службы обещают транслировать в прямом эфире.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 15.04.20
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