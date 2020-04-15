В Крыму на период пасхальных праздников закрыли все православные храмы

В Крыму в преддверии Пасхи закрыли все православные храмы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с сегодняшнего дня и по 19 апреля включительно по решению Крымской патриархии ограничено посещение всех культовых учреждений.

Запрет не распространяется на священников, которые будут проводить богослужения. Праздничные службы обещают транслировать в прямом эфире.

Симферополь, Лиана Макоба

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