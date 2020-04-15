В этом году в Крыму не будет собственных абрикосов и черешни

Садам Крыма нанесен существенный ущерб. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с весенними заморозками (температура воздуха опускалась до минус 10 градусов Цельсия) генеративные почки на плодовых деревьях пострадали практически во всех районах полуострова. В целом вымерзли около 4 тысяч гектаров садов в Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Красногвардейском, Ленинском, Нижнегорском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском, Черноморском районах.

Наиболее уязвимой оказалась группа косточковых культур: персик, абрикос, черешня, слива. По предварительным результатам обследования, проведенного специалистами Никитского ботанического сада, плодовые почки черешни повреждены на 50% – 60% в Бахчисарайском районе, более чем на 90% – в Красногвардейском, Красноперекопском, Джанкойском и Нижнегорском районах, на 60% – в Симферопольском районе. Плодовые почки персика и сливы повреждены более чем на 70%, абрикоса на 100%.

Существенно пострадали семечковые плодовые культуры: так, в зависимости от срока цветения сортов, повреждены от 35% до 80% плодовых почек яблони.

Ранее сообщалось, что вымерзли посевы озимого и ярового ячменя, кориандра, горчицы, льна.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.04.20

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