Поспешные решения властей Крыма добавили работы полиции и поставили крымчан в зависимость от соседей

Власти Крыма, стремясь как можно быстрее начать наказывать сограждан за несоблюдение режима самоизоляции, существенно добавили работы полиции.

Как уже сообщал «Новый День», с сегодняшнего дня в Крыму начинают штрафовать за нахождение на улице без уважительной причины.

Схема задумывалась простая: человек, которого остановит полицейский патруль, должен предъявить паспорт и документы, подтверждающие его право передвигаться по городу: например, справку с места работы (другие варианты не озвучивались). Если документов нет, человека оштрафуют, если он находится далеко от места регистрации – тоже. Крымчане возмутились: во-первых, выяснилось, что многие живут не по месту регистрации, во-вторых, людям разрешили переехать на дачу и самоизолироваться там, но как подтвердить, что ты едешь именно туда, не объяснили.

Сегодня власти внесли уточнение. Жить не по место регистрации или уезжать на дачу можно, но придется дать письменные разъяснения патрулю (то есть, время проверки каждого человека увеличивается). И в течение 30 дней полиция может указанные данные проверить: например, нагрянуть на дачу или по указанному адресу, опросить соседей и так далее.

И если информация не подтвердится, будут выписаны максимальные штрафы.

Иными словами, полиции, кроме основных обязанностей и патрулирования улиц, придется еще и верифицировать многочисленные объяснительные. А крымчанам, живущим не по месту регистрации, нужно в срочном порядке заводить хорошие отношения с соседями.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.04.20

Украинская армия сообщила о 23 поражённых коронавирусом. / В этом году в Крыму не будет собственных абрикосов и черешни. / В Крыму на период пасхальных праздников закрыли все православные храмы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»