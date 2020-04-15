В Крыму задержали военнослужащую, шпионившую в интересах Украины

В Крыму «накрыли» украинскую шпионско-диверсионную группу, в состав которой входила российская военнослужащая. Об этом сообщает Центре общественных связей ФСБ РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», задачами группы были организация и совершение диверсионно-террористических актов на территории полуострова, а также получение сведений, содержащих государственную тайну и вербовка российских граждан.

В состав группы входили два человека: военнослужащая Вооруженных сил России и гражданин Украины. В ФСБ сообщают, что обоих завербовал и курировал начальник подразделения украинской военной разведки, дислоцированного в Херсоне, полковник Олег Ахмедов.

«Женщина подозревается в выдаче в 2017-2018 годах представителям украинской военной разведки доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну, гражданин Украины – в осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы», – уточнили в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже. Женщину отправили под домашний арест, мужчину – под стражу.

Добавим, что информацию о деятельности группы контрразведчики получили в ходе расследования уголовного дела, фигурантом которого является крымчанин, оборудовавший схроны с боеприпасами и взрывчаткой. Следователи сообщают, что это тоже было сделано по заданию полковника Ахмедова.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.04.20

Киев заявил о готовности к обмену пленными в ближайшие дни. / На Украине ожидают 10 тысяч заражённых коронавирусом к концу апреля. / Минздрав Украины отменил коронавирусную стабилизацию Зеленского. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»