В Крыму телевизор убил ребенка

В Крыму погибла четырехлетняя девочка.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по Крыму и Севастополю, трагедия произошла 14 апреля в пгт Черноморское.

Отец девочки отправился в магазин, оставив дочку под присмотром прабабушки, которая самостоятельно не может передвигаться. Мать девочки в это время находилась на работе. Пока мужчина отсутствовал, на ребенка упала тумба с телевизором. С тяжелой травмой головы ребенок был доставлен в больницу, где скончался в отделении реанимации.

На место происшествия выезжала оперативная группа следователей Раздольненского межрайонного следственного отдела и сотрудников полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.04.20

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