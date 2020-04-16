За сутки в Крыму оштрафовали более 200 человек, просто шедших по улице

За первые сутки действия штрафов на территории Крыма составлено 208 протоколов по статье 20.6.1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», со вчерашнего дня крымчан начали привлекать к ответственности за необоснованное нахождение на улице.

По данным МВД РК, на действия полиции поступило всего 4 жалобы. Так, житель Ялты сообщил патрулю, что едет в банкомат. НО оказалось, что по дороге от дома до указанного банкомата есть еще несколько. Ялтинец сообщил, что он у них был, но там нет денег. «Проверили – деньги есть», – завили в МВД. Сейчас ялтинцу грозит максимальный штраф.

Жительница Евпатории пожаловалась на то, что на сына составили протокол, когда он шел на стоянку за автомобилем, чтобы отвезти продукты брату-инвалиду. В полиции утверждают, что мужчину остановили в компании друзей, и никаких документов при не оказалось (это, напомним, тоже считается нарушением). Что странно: раз евпаториец шел за машиной, у него, как минимум, должны были быть права.

Отметим, что обещанного списка документов, которые крымчане должны носить с собой, выходя на улицу, по-прежнему не появилось. На сайте МВД РК размещена лишь такая информация: «Обращаем внимание, что в период действия режима повышенной готовности граждане Российской Федерации, проживающие или временно находящиеся на территории Республики Крым, находящиеся вне места проживания (пребывания), обязаны иметь при себе паспорт гражданина РФ либо иной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ (с фотографией), а также другие документы, подтверждающие законные основания нахождения вне места проживания (пребывания)».

Что это за документы, так никто и не сообщил. Хотя глава Крыма Сергей Аксенов требовал сделать это к вечеру 14 апреля, а глава МВД РК Павел Каранда обещал опубликовать полный список.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.04.20

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