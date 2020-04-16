ЛДНР и Украина обменялись пленными

В Донбассе завершен обмен пленными между самопровозглашенными республиками и Украиной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Донецк и Киев обменялись людьми в районе контрольно-пропускного пункта «Майорск» на линии соприкосновения. Процедура проходила под контролем представителей ОБСЕ, омбудсмена ДНР и сотрудников совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

Киев получил 9 человек, Донец – 10 (первоначально планировалось 11, но 1 из пленных возвращаться в ДНР отказался).

Обмен между Киевом и Луганском по формуле «10 на 9» прошел на мосту через реку Донец в районе города Счастье.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 16.04.20

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