Добрался автостопом: в Севастополе подтверждены новые случаи заражения коронавирусом

В Севастополе подтверждены четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трое заразились от госпитализированной 14 апреля женщины, которая, в свою очередь, получила инфекцию от вернувшегося из Москвы сына. Теперь диагнозы подтвердились у ее дочери и двух внуков. Не исключено, что заражены еще и муж дочери, а также сам вернувшийся из Москвы – у него анализы еще не верифицированы.

Еще один случай заражения выявлен у туриста-паломника. До города он добирался автостопом. Городскую черту пересек, скорее всего, пешком.

«Побыл как бы паломником в Свято-Георгиевском монастыре на Фиоленте. После этого ему стало плохо, и он сам добрался до инфекционной больницы. Сейчас тоже выясняем, на каком транспорте, видимо, на общественном – Не признается человек, сейчас проводятся с ним соответствующие следственные мероприятия», – рассказал градоначальник.

Всего в Севастополе с начала эпидемии зафиксировано 12 случаев заражения коронавирусом.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 16.04.20

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