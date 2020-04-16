В Крыму решили максимально осложнить жизнь приезжим из других регионов

В Крыму решили максимально осложнить жизнь приезжим из других регионов: теперь попасть на полуостров можно будет только по особому разрешению.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», многие жители Крыма уверены, что главными разносчиками коронавируса являются приезжие, которые «толпами» ходят по улицам. Крымчане забрасывают страницы главы РК Сергея Аксенова требованиями перекрыть мост и вообще закрыть Крым для приезжих. То, что большинство случаев инфицирования в РК выявлено не у гостей из других регионов, а у крымчан, не соблюдавших меры предосторожности, никого не смущает.

Сегодня глава РК Сергей Аксенов заявил, что не может никому запретить приезжать на полуостров, – у него нет таких полномочий. Но правительство республики придумало, как отбить у жителей материковой России охоту побывать в Крыму.

«С сегодняшнего дня в отношении лиц, зарегистрированных в городе Москва, Московской области, городе Санкт-Петербург и иных регионах Российской Федерации, прибывающих в Крым авиационным и железнодорожным транспортом без соответствующего разрешения на пребывание и передвижение по территории Республики Крым, на территории международного аэропорта Симферополь и железнодорожного вокзала сотрудники полиции будут составлять протоколы за нарушение режима самоизоляции по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)», – сообщил премьер-министр Юрий Гоцанюк.

И уточнил, что протоколы будут направлены для привлечения к административной ответственности по месту жительства прибывших.

Напомним, указанная статья предусматривает санкции в виде предупреждения или административного штрафа 1 до 30 тысяч рублей.

При этом Гоцанюк не уточнил, что это за специальное разрешение и кому оно будет выдаваться. Напомним, ранее власти РК запретили привлекать к работе вахтовиков и обратились ко всем ратодателям с просьбой не направлять своих сотрудников в командировку в Крым. То есть, работа на полуострове не может считаться основанием для выдачи спецразрешения. Лечение и отдых тоже. Какие еще основания могут быть для легитимного посещения Крыма, пока не ясно.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.04.20

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