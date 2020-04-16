Аксенов дал крымчанам возможность заложить последнее

В Крыму снова заработала сеть ломбардов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ломбарды не относятся к стратегически важным предприятиям или организациям жизнеобеспечения, поэтому их должны были закрыть с 30 марта.

Некоторые, правда, сопротивлялись: например, в Симферополе один из владельцев подобных заведений отказался закрываться и заявил, что ему за это ничего не будет, так как у него договоренности с проверяющими.

Услышав об этом, глава Крыма Сергей Аксенов проучил немедленно разобраться с наглецом. На следующий день на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом отчитались: ломбрад закрыт, владелец оштрафован.

И вот с 15 апреля – абсолютно легально – начала работать сеть ломбардов, принадлежащая виноделу Захарьину. По всей видимости, власти Крыма не могут или не хотят поддерживать загибающийся бизнес и оставшееся без средств население, а потому решили дать крымчанам возможность заложить последнее, чтобы прокормить семью и оплатить счета за коммуналку.

«Губернатор Аксенов разрешил владельцу завода «Инкерман» – Захарьину – открыть свою сеть ломбардов. Очевидно, чтобы сбывать крымское вино из затоваренных складов, посаженному на бездоходный карантин населению полуострова нужно дать направление, где брать деньги», – комментирует ситуацию в Telegram «Крымский канал».

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 16.04.20

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