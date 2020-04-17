«Кошелек, кошелек… какой кошелек?» Совмин Крыма финансирует уже отмененные мероприятия на территории другого субъекта

Совмин Крыма принимает нетривиальные решения: например, финансирует уже отмененные мероприятия на территории другого субъекта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 20-22 марта в Севастополе было запланировано проведение регаты «Русская весна-2020». Еще 10 марта местные СМИ сообщали: «В Севастопольской бухте будут состязаться более 200 детей и 50 взрослых из 15 регионов России. 22 марта на Графской пристани ждут всех севастопольцев». В этот день должны были состояться самые зрелищные старты – с участием (в составе экипажей) врио губернатора Севастополя, главы Крыма и глав других регионов России, командующего Черноморским флотом.

19 марта врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил, что власти Севастополя ввели в городе меры повышенной готовности и отменили все массовые мероприятия, включая спортивные.

С 17 марта аналогичный запрет действует и на территории Республики Крым.

Казалось бы, вопрос исчерпан, мероприятия автоматически отменены или перенесены, хотя на сайте Федерации парусного спорта Севастополя никаких сообщений об этом не появилось: в плане-календаре соревнований по-прежнему стоят мартовские «Русская весна» и регата на призы командующего Черноморским флотом РФ. Но, в любом случае, в указанные сроки регата не состоялась.

Однако 9 апреля правительство Крыма издает распоряжение № 424-р «Об оказании благотворительной финансовой помощи». 600 тысяч рублей и Региональной общественной организации «Федерация парусного спорта Севастополя» должно перечислить ГУП «Черноморнефтегаз» (ЧНГ).

В распоряжении Совмина говорится: «Цель и направление использования средств – проведение регаты «Русская весна 2020». Документ подписан председателем правительства Юрием Гоцанюком.

В поисках логики в столь расходящихся во времени распоряжениях «Новый День» обратился к президенту Федерации парусного спорта Севастополя Валерию Зубкову. Тот уточнил: регата перенесена на неопределенный срок, и хотя на сайте об этом не написано, «все письма отправлены». На вопрос, почему финансовая помощь возложена на не имеющий прямого отношения к Севастополю «Черноморнефтегаз», Зубков ответил: «Они всегда оказывают, шестой год уже проводим…». Почему решение принято так поздно, Зубков предположил: «Такой формат, большие согласования!»

Следует отметить, что правительство Крыма часто использует газодобывающее предприятие «ЧНГ» как собственный кошелек.

Например, в ноябре прошлого года «Черноморнефтегазу» было поручено оказать благотворительную финансовую помощь православному приходу храма святого Иоанна Крестителя села Уютное Сакского района Симферопольской и Крымской Епархии в размере 831 тыс 718 руб. Вскоре, по случайному совпадению, председателем Уютненского сельского совета и главой администрации сельского поселения стала Елена Осадчая, сестра депутата Госдумы РФ (бывшего прокурора Крыма) Натальи Поклонской. До того Осадчая занимала должность заместителя директора как раз в «Черноморнефтегазе».

В прошлом году среди тех, кто получил благотворительную помощь от ЧНГ были и Федерация практической стрельбы Республики Крым (2, 5 млн руб) и Союз ветеранов ГАИ и ГИБДД – 12 млн руб. Престарелые гаишники на деньги газодобытчиков должны реализовывать «мероприятия по обеспечению содействия профилактике социально опасных форм поведения граждан».

Это при том, что потребители газа рассчитываются с поставщиками не очень охотно: согласно опубликованной статистической отчетности по итогам 2018 года, дебиторская задолженность ЧНГ составляла 5 млрд 126 млн рублей.

И не говоря уже о том, что масса крымчан из-за введенных властями республики ограничительных мер по коронавирусу осталась без средств к существованию, и для благотворительных средств можно было бы найти более важное направление, нежели финансирование отложенного на неопределенный срок развлекательного мероприятия.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 17.04.20

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