Коронавирус продолжает наступление на Крым: выявлены новые случаи

В Крыму подтверждено три новых случая коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», двое инфицированных контактировали с уже выявленными заболевшими. Так, в Армянске заболел мужчина, лежавший в одной палате с «нулевым» пациентом, из-за которого пришлось перевести городскую больницу в режим обсерватора.

В Красногвардейском районе анализ подтвердился у женщины, контактировавшей с первым заболевшим мужчиной. Ее муж и дети будут принудительно госпитализированы в Евпаторийский обсерватор, так как от добровольной изоляции они отказываются. Отдаленные контакты женщины – 11 человек, все отстранены от работы и находятся дома.

Третий случай зафиксирован в Керчи: мужчина приехал из Ирана: он моряк и прибыл вместе со своим кораблем в Астрахань, потом добрался до Ростова-на-Дону, а оттуда прибыл в Багерово поездом. 8 человек, ехавшие с ним в вагоне, установлены, также взяты под наблюдение все члены экипажа. Разыскиваются 3 человека, которые выехали вместе с заболевшим 9 апреля примерно в 3:30 из Багерово в Керчь.

В минздраве РК отмечают, что в 50% подтвержденных случаев болезнь протекает бессимптомно.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.04.20

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