В Крыму вынесен приговор членам ОПГ, вымогавшим деньги у военнослужащего

В Крыму вынесен приговор трем членам этнической преступной группы, вымогавшим деньги у военнослужащего.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении ФСБ РФ по РК и Севастополю, мужчины под надуманным предлогом на протяжении нескольких недель с применением насилия требовали от военнослужащего отдать им определенную сумму. В случае отказа жертве угрожали физической расправой.

В сентябре 2019 года сотрудники ФСБ совместно с ВСУ по Черноморскому флоту задержали в Крыму с поличным двух членов преступной при получении денег от военнослужащего. Третий член ОПГ задержан правоохранителями в городе Челябинске.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным п. «а», «в» ч.2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия»).

16 апреля 2020 года Крымский гарнизонный военный суд признал всех троих виновными в инкриминируемом преступлении. Одному из обвиняемых назначено наказание в виде двух с половиной лет, двум другим – по два года лишения свободы в колонии общего режима.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.04.20

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