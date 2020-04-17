В правительстве Крыма признали: дозвониться до горячих линий минздрава невозможно

Дозвониться до горячих линий минздрава Крыма невозможно: этот факт признали в правительстве республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымчане жалуются, что прибывшие из-за границы, а также из столичных регионов, не могут сообщить о себе на горячую линию министерства здравоохранения, потому что все телефоны все время заняты.

На сайте минздрава РК указано 4 телефона, по которым люди могут сообщить о себе и задать интересующие вопросы.

«Они действительно постоянно заняты, – признала Романовская. – даже не смотря на то, что мы добавили дополнительно и телефоны Центра оперативного реагирования, и многоканальную линию 112».

По словам Романовской, правительство готово добавить еще телефонов, но не хватает людей, которые готовы сидеть и эти звонки принимать. Что странно, так как в Крыму масса людей остались без доходов, и найти тех, кто готов «сесть» на телефон с гарантированной оплатой работы вряд ли будет сложно.

Странно и то, что телефоны все время заняты. По словам Романовской, за минувшие сутки на телефоны горячей линии поступил 321 звонок. Даже если не учитывать телефону ЦОР и 112, на каждый из 4 номеров пришлось в среднем по 80 звонков, то есть по 6 звонков в час.

Получается, что операторы «горячих» линий тратят не менее 10 минут на то, чтобы зафиксировать имя, адрес и телефон звонящего, а также когда и откуда он прибыл.

Симферополь, Лиана Макоба

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