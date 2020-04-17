Сотрудник ГУП «Вода Крыма» задержан при получении взятки

Сотрудник ГУП «Вода Крыма» задержан с поличным при получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, в начале марта сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым в ходе проведения оперативных мероприятий выявлен факт вымогательства и получения денежных средств в качестве взятки мастером одного из филиалов ГУП Республики Крым «Вода Крыма». Мужчина обнаружил самовольное подключение к сетям водопровода в одном из фитнес-залов, и сообщил владельцу заведения о том, что за данное нарушение с нее могут взыскать 600 тысяч рублей в пользу ГУП РК «Вода Крыма». И предложил заплатить ему 10% от предполагаемого штрафа за то, что он «закроет глаза» на выявленные нарушения.

Женщина обратилась в правоохранительные органы. Во время встречи с вымогателем она попросила снизить сумму взятки, и стороны сошлись на 50 тысячах рублей.

Во время передачи денег взяточника задержали сотрудники полиции. Сейчас мужчину проверяют на причастность к совершению иных противозаконных деяний.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.04.20

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