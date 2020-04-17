Повышенная готовность: крымчанка напала на полицейский патруль

Жительница Симферополя напала на полицейского за то, что он хотел составить на нее протокол за нарушение режима самоизоляции.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, на улице Пушкина патруль, уполномоченный составлять протоколы за нахождение на улице без уважительной причины, подошел к 35-летней горожанке, организовавшей несанкционированную торговлю.

Даме внимание полицейских не понравилось, а когда они начали составлять в протокол, она и вовсе впала ярость. Женщина ударила одного из полицейских по голове и сорвала с него погон.

Дебоширку задержали. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Отметим, что за минувшие сутки в Крыму составлено более 300 протоколов за необоснованное нахождение на улице.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.04.20

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