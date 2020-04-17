В ДНР перенесли Парад Победы

Донецкая народная республика вслед за Москвой приняла решение перенести Парад Победы в Донецке на более поздний срок.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о переносе торжеств сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Уважаемые земляки! В последнее время мы часто поднимали очень важный для всех нас вопрос о формате празднования Дня Победы и Дня Республики, а также неоднократно обсуждалась возможность проведения шествия «Бессмертного полка».

К сожалению, угроза распространения коронавирусной инфекции еще очень высока, и мы не можем подвергать риску жизнь и здоровье наших граждан.

Осознавая всю опасность сложившейся ситуации, было принято решение перенести проведение праздничных мероприятий в честь 75-летия Великой Победы.

Как только обстановка стабилизируется, военный парад и шествие «Бессмертного полка» состоятся.

Мы обязательно проведем все запланированные мероприятия в рамках Года Великой Победы. Безусловно, ни один ветеран Великой Отечественной войны не останется без внимания. Это наш долг перед поколением победителей», – приводит слова Пушилина rusvesna.su.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.04.20

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