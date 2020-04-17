Коронавирус сделал севастопольца инвалидом

Один из севастопольцев, заболевших коронавирусом, практически стал инвалидом. Об этом заявил врио губернатора Михаил Развожаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из инфекционной больницы Севастополя выписали еще одного пациента, победившего коронавирусную инфекцию.

Он был в числе первых пяти человек в Севастополе с подтвержденным диагнозом COVID-19. Под наблюдением врачей находился 27 дней.

«Если состояние здоровья четырех человек из первой пятерки было удовлетворительным, без ярко выраженных симптомов, то у этого пациента вначале было состояние средней тяжести, но буквально через три дня оно ухудшилось, даже развилась тяжелая вирусная пневмония. Аппарат ИВЛ пациенту, к счастью, не понадобился, он был только на кислороде, то есть на так называемых неинвазивных методах дыхания», – сообщила главный врач городской инфекционной больницы Инга Матяж.

«Врачи говорят, что будет регенерация. Но насколько она будет – непонятно. Сейчас пришел отрицательный анализ, коронавируса у него нет. Но он в таком состояние вышел из больницы, фактически это инвалидизация», – отметил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев

«Даже для нас, докторов с большим стажем работы, коронавирусная инфекция является малоизученной. Она иногда нас поражает своим развитием: я подчеркну, что человек, которого сегодня выписали, пришел к нам своими ногами, он был в состоянии средней степени тяжести, самочувствие было удовлетворительным, но за несколько дней у него развилась тяжелейшая вирусная пневмония с дыхательной недостаточностью, со всеми вытекающими последствиями, – рассказал Инга Матяж. – Поэтому если до сих пор есть скептики, которые утверждают, что этой инфекции нет, что меры, которые принимаются Севастополе, не нужны и надуманны, – я с полной ответственностью заявляю, что эта инфекция есть, и мы должны как можно дольше держать оборону».

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 17.04.20

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