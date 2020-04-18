В Крыму сняли с поезда пассажира с признаками коронавируса

В Симферополе сняли с поезда пассажира с признаками коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на горячую линию Роспотребнадзора поступило анонимное сообщение, что в одном из вагонов поезда, следующего из Москвы, едет пассажир с повышенной температурой.

Человека быстро нашли, и в анкете он указал, что контактировал с больным коронавирусом. Пассажира госпитализировали в инфекционную больницу. Близкие контакты – 11 человек (пассажиры и проводники вагона, а также сотрудники транспортной полиции, сопровождавшие поезд) взяты под наблюдение.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.04.20

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