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Воскресенье, 19 апреля 2020, 10:55 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму подтверждены новые случаи коронавируса

В Крыму подтверждены два новых случая заболевания коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один человек в Ялте получил инфекцию в семейном очаге от ранее зараженного. Второй – это пассажир поезда «Москва – Симферополь», которого накануне госпитализировали с симптомами ОРВИ.

Всего в Крыму зафиксировано 45 случаев заболевания коронавирусом.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.04.20

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