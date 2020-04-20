Крым сохраняет население за счет мигрантов

Севастополь вошел в пятерку российских регионов по приросту населения. В Республике Крым численность населения не растет. При этом оба региона не уходят в отрицательную зону только благодаря мигрантам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным на 1 января 2020 года в Севастополе насчитывалось 449 тысяч 100 жителей. За последние 3 года прирост составил 4,8% – по этому показателю город занял второе место среди регионов России.

Однако естественный прирост в Севастополе отрицательный: за период с 2017 по 2019 год этот показатель составил минус 3,6 тысячи человек. Лидерство Севастополю обеспечили мигранты: за 3 года в город прибыли 23 тысячи 900 человек.

Численность населения Крыма, по данным РИА «Рейтинг», опирающимся на официальную статистику, с 2017 года почти не изменилась – 1 миллион 912 тысяч 600 человек (прирост 0%). Однако число умерших превысило количество рожденных за этот период на 29 тысяч 900 человек. Удержать показатели удалось за счет мигрантов: их прирост составил 21,5 тысячи.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.04.20

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