Крымчане, застрявшие за границей, жалуются, что власти Крыма их не слышат

Крымчане, застрявшие за границей, не могут вернуться домой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас в Таиланде находятся 22 жителя РК. Они неоднократно обращались во все инстанции и даже писали лично главе Крыма Сергею Аксенову, но пока ответа не получили.

«Анонсирован рейс из Бангкока в Краснодар на 21 апреля 2020 года. Крымчан к нему не допускают, – рассказал в соцсетях Денис Шиндин, находящийся в Таиланде вместе с семьей со 2 марта. – Нет понимания, когда мы сможем вернуться домой. Никакой материальной помощи не поступает».

В сложной ситуации оказалась и жительнице Евпатории. Она должна была прилететь из Израиля еще неделю назад, но рейс аннулировали. И никакой замены не предложили. «Зато за пасхальным огнём прилетал спецрейс… А наши граждане живут в аэропорту Тель-Авива, спят на полу и моются в туалете, 400 человек, если не знаете… Потому что домой не на чем улететь!!!». – пишут крымчане Сергею Аксенову в соцстеях.

Отметим, что нас заседания ежедневного оперативного штаба РК вопрос возращения домой застрявших за границей крымчан пока не озвучивался.

Симферополь, Лиана Макоба

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