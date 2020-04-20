Никакой самоизоляции: в Крыму «накрыли» сеть борделей

На Южном берегу Крыма ликвидирована сеть заведений для занятия проституцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, сотрудники управления уголовного розыска раскрыли серию преступлений, связанных с незаконным оказанием сексуальных услуг. Установлено, что женщины 40 и 44 лет арендовали два помещения в Ялте, где «организовали деятельность девушек по оказанию интимных услуг клиентам за денежное вознаграждение».

Бордели маскировали под салоны эротического массажа.

«В ходе размещения объявлений деятельность интим-салонов «камуфлировалась» с соблюдением мер конспирации, – сообщили в МВД. – Женщины, выступавшие организаторами противоправной деятельности, ежедневно контролировали работу точек по оказанию интим-услуг, определяли порядок и размер оплаты, вносимую клиентами, а также забирали выручку, рассчитываясь с нанятыми работницами позже. В ходе обысков внутри заведений сотрудниками полиции изъяты более десятка рабочих мобильных телефонов, которые использовались для приема заказов».

Отметим, что когда полиция нагрянула по одному из адресов, там находись несколько «сотрудниц». Все он были в «рабочей форме», то есть практически без одежды.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 20.04.20

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