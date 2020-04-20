«Коллапс на уровне всего государства!» Российский уголь остановил украинские шахты

На Украине закрылись все 10 шахт самого крупного украинского объединения ПАО «ДТЭК Павлоградуголь». Сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать как «коллапс на уровне всего государства».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Сегодня прекратили работу все 10 шахт и вспомогательных предприятий «Павлоградугля». Прибыльные шахты переведены в состояние комы – их работа будет поддерживаться на уровне жизнеобеспечения», – написал в Фейсбуке глава профсоюза.

По его словам, в ситуации виновата даже не пандемия, а невостребованность дорогого отечественного угля на украинских ТЭС.

«Остановка связана не с пандемией. Украинский уголь стал ненужным на украинских ТЭС, теплоцентралях – потому заинтересованные лица полгода заменяют его российским», – возмущается Волынец.

«От таких антиукраинских действий пострадают бюджеты не только Терновки, Павлограда, Первомайска; без львиной доли поступлений останутся Добропольский, Юрковский, Петропавловский районы, населенные пункты Донецкой области, жители которых ездили работать на угледобывающие предприятия...

Добавим к этому перечню уже остановленные предприятия Мирнограда, Червонограда, Первомайска, Лисичанска, Волыни – и получим коллапс на уровне всего государства», – бьёт тревогу профсоюзный лидер.

По мнению украинских экспертов, к нерентабельности украинских шахт привела их варварская эксплуатация украинскими олигархами, которые не вкладывались в модернизацию производства на протяжении десятков лет.

Симферополь, Валентин Карамазов

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