В Севастополе зарегистрированы новые случаи коронавируса

В Севастополе зарегистрированы два новых случая коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заболели девочка в возрасте 1 года 2 месяцев (заразилась от матери, вернувшейся из-за границы) и мужчина, лежавший в больнице имени Даши Севастопольской, когда там находился коронавирусный больной.

ВРИО губернатора Михаил Разводаев сообщил, что пробы остальных пациентов и врачей больницы, находившихся в обсерваторе, дали отрицательный результат, и их всех отпустят по домам (14-дневный срок с момента госпитализации в больницу инфицированного коронавирусом истекает 21 апреля).

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 20.04.20

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