Меркель проигнорировала видео встречу с премьером Украины

Анонсированная Киевом более недели назад видеоконференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с канцлером ФРГ Ангелой Меркель отменена немецкой стороной.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Шмыгаль сообщил в своём телеграм-канале.

По его словам, видеоконференция перенесена по причине «непредвиденных и неотложных дел» у Ангелы Меркель.

«Перенесли видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель. К сожалению, у коллеги возникли непредвиденные неотложные дела.

Мы с пониманием к этому относимся, ведь во времена пандемии случается разное», – написал украинский премьер и добавил, что «договорились перенести встречу на удобное для обоих сторон время».

Вместе с тем, Шмыгаль не назвал даже приблизительную дату возможной новой видеосвязи с немецким канцлером.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.04.20

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